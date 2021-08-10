МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет вслед за нефтью и рублем, также поддержку оказывают бумаги банковского сектора, следует из данных торгов. Реальный эффективный курс рубля в январе-июле вырос на 3,6%

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.01 мск рос на 0,44%, до 3851,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1648,37 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 6 копеек, до 73,61 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 86,3 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,32% — до 69,95 доллара за баррель.

"Во вторник, 10 августа, российский фондовый рынок торгуется в плюсе в первой половине дня. Восстановление цен на нефть на 1,5% после падения последней недели привело к отскоку и в акциях российских нефтяников. Кроме того, продолжают рост российские банки", — отмечает Сергей Кауфман из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Рыночная капитализация Сбербанка в долларах впервые с 2018 года превысила 100 миллиардов долларов.

Сбербанк во вторник дорожает десятый день подряд. В ходе торгов префы и обыкновенные акции обновили исторический максимум, поднявшись до 305,37 рубля и до 331,29 рубля соответственно. Рост акций продолжается на фоне сильных результатов банка по МСФО и РСБУ. К текущему моменту префы Сбербанка растут на 1,1% — до 304,4 рубля, его обыкновенные акции — на 0,97%, до 330,08 рубля.

Помимо Сбербанка в финсекторе в лидерах роста — TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,48%) и акции ВТБ (1,47%).

Также в лидерах роста — акции "Мать и дитя" (3,57%), бумаги "Квадры" (префы растут на 4,03%, обыкновенные акции — на 3,61%), префы "Нижнекамскнефтехима" (93,54%), акции "Роснефти" (1,47%), "Газпром нефти" (1,31%), а также акции "Лукойла" (1,15%).

Акции "Камаза" не отреагировали на сообщение компании о том, что она в январе-июле увеличила производство грузовых автомобилей на заводе в Набережных Челнах на 24,5%, до более 25 тысяч штук. К текущему моменту акции "Камаза" снижаются на 0,93%.

Акции "Алросы" перешли к снижению после публикации данных по продажам: в июле компания снизила продажи алмазов и бриллиантов на 18,5% к июню, до 334 миллионов долларов. До сообщения акции "Алросы" поднимались на 1,17%, к текущему моменту снижаются на 0,31%.

В лидерах снижения — акции Petropavlovsk (-2,25%), "Аптечной сети 36 и 6" (-1,05%), "Фосагро" (-0,95%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-0,88%) и акции Polymetal (-0,76%). Российской экономике предрекают возможный необратимый ущерб

ПРОГНОЗЫ

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на установленной во вторник месячной вершине 3864 пунктов, у индекса РТС на аналогичном максимуме 1654 пунктов, указывает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Учитывая приближение выхода важных данных по инфляции в США, публикуемых в среду, эта неопределенность может препятствовать развитию восстановления мировых рынков, что снижает вероятность пробоя технических препятствий у нас, по крайней мере до появления инфляционной статистики", — считает он.

"Акции российских циклических компаний продолжают демонстрировать сильную динамику благодаря reflation trade (рефляционная торговля — ред.). Мы также наблюдаем спрос на акции российского технологического сектора в рамках более масштабного тренда в США в связи с уходом инвесторов из экономически чувствительных историй в акции роста на фоне пандемии",- отмечает Джон Волш из Альфа-банка.

Сегодня внимание рынков приковано к Конгрессу США, где пройдет голосование по инфраструктурному плану, добавляет он.

Во вторник по итогам текущей сессии преобладают шансы повышения российского фондового рынка, считает Александр Осин из "Фридом Финанс".

"Однако во второй половине торгового дня возможна консолидация котировок под влиянием технических факторов, а также на фоне нестабильности спроса на американских площадках. Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи: 3810-3860 пунктов", — считает он.