МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Начавшееся было восстановление цен на золото, после падения накануне в моменте ниже 1700 долларов за унцию, исчерпало себя к вечеру вторника, свидетельствуют данные торгов. Нефть ускорила коррекционный рост после открытия торгов в США

По состоянию на 18.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,15%, или на 2,65 доллара, до 1729,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,42%, до 23,367 доллара за унцию.

Утром золотые котировки предпринимали попытки роста, дорожая более чем на 0,5%, после того как в понедельник стоимость золота опускалась ниже 1700 долларов за унцию, впервые с конца марта. Инвесторы отыгрывали пятничную статистику рынка труда в США.

Безработица в США в июле упала до 5,4% с уровня июня в 5,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 943 тысячи. Эти позитивные макроэкономические факторы неблагоприятны для активов-"убежищ", к которым относится золото.

Аналитик HSBC по драгоценным металлам Джеймс Стил (James Steel), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, впрочем, что распродажа в понедельник была преувеличена, вероятно, из-за сниженного объема торгов в Азии (Япония и Сингапур были закрыты в связи с праздником).