МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Рубль во вторник падает против доллара и евро, несмотря на рост рынка нефти выше ключевых 70 долларов за баррель сорта Brent, следует из данных торгов. Бензиновый голод. Сколько будет стоить литр топлива к концу года

Рост доллара на форексе сигнализировал об ослаблении спроса на риск на глобальных площадках, оказывая давление и на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.25 мск повышался на 30 копеек, до 73,96 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 86,69 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта во вторник снижалась против доллара и евро из-за ослабления спроса на риск, о чем свидетельствовало повышение американской валюты на форексе. Так, евро теряет 0,1% в направлении отметки 1,17 доллара. При этом индекс доллара (DXY) повышается на 0,2%, до 93,1 пункта.

Поддержку курсу доллара продолжает оказывать возможность ужесточения монетарной политики ФРС США раньше изначально намеченных сроков.

При этом рынок нефти, обваливавшийся в последние дни и обновивший минимум с 20 июля (67,61 доллара за баррель) пытается корректироваться вверх и прибавляет сейчас 2,5% — до 70,8 доллара.

При этом российский долговой рынок оставался под давлением третью сессию подряд, о чем говорит падение ценового индекса гособлигаций RGBI. Это добавляло негатива в динамику рубля.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,2 тысячи за баррель сорта Brent. Минэнерго США дало прогноз по добыче нефти в стране

ПРОГНОЗЫ

Ослабление рубля подобного рода (при росте цен на нефть) свидетельствует, как правило о том, что валюта РФ испытывает периоды ужесточения санкционного фона, однако в целом заметных событий данного характера на рынке не наблюдалось, рассуждает Юрий Кравченко из компании "Велес Капитал".

"Частично снижение российской валюты продиктовано текущим преобладанием ухода от риска на валютных площадках развивающихся рынков", — добавляет он.

В среду ключевым фактором для общерыночных настроений может стать публикация данных по инфляции в США за июль, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В случае превышения прогнозов рисковые валюты может ждать волна продаж, поскольку инфляционное давление может вынудить ФРС прибегнуть к сворачиванию стимулирующей политики раньше базовых ожиданий. Ждем курс доллара в среду в широком диапазоне 73,2-74,5 рубля", — добавляет он.