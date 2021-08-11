МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 12 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июль) 83% 76%
4:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (2кв2021) 0,6% 0,5%
7:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) 14,8%  
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 6,2%  
9:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2кв2021) -10,7%  
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (2кв2021) -6,1% 22,1%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (2кв2021) -1,6% 4,8%
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 0,8% 0,3%
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь) -0,1% 0,4%
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (июнь) -8,48 млрд ф.ст. -9,1 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июнь) -4,2 млрд ф.ст.  
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) -1,0% -0,2%
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 1% 0,5%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 385 тыс 375 тыс
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 1% 0,6%
16:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 4,8%  
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 06.08) 599,6 млрд долл (на 30.07)  
19:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2021) -0,7%  
  RUB X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
16:30 мск (14:30 лнд) RUB X5 Retail Group — телеконференция менеджмента    
  RUB Полюс — операционные результаты за 2кв2021    
  RUB Роснефть — СД (об актуализации ИТ-стратегии 2018-2022 на период до 2025)    
  RUB РУСАЛ — СД (рекоменд. по див-дам 1П2021)    
  RUB СОЛЛЕРС Авто — СД (рассмотрение сделок с заинтересованностью)    
  RUB Т Плюс — СД (о создании Пермского филиала по реализации приоритетных инвестпроектов, рассмотрение сделки с заинтересованностью)    