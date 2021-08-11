МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды в плюсе за счёт данных о сохранении уровня годовой инфляции в США по итогам июля, что вызвало всплеск рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,83%, до 7220,14 пункта, французский CAC 40 — на 0,55%, до 6857,99 пункта, немецкий DAX — на 0,35%, до 15826,09 пункта.

Инвесторы во всем мире в среду находились в ожидании данных о потребительских ценах в США. Годовая инфляция в стране осталась на уровне, наблюдавшемся на конец июня в 5,4% — это максимум с 2008 года. Аналитики же ожидали замедления инфляции до 5,3%. А только за июль цены выросли на 0,5%.

Рыночный аналитик Briefing.com Патрик О'Хэйр (Patrick O'Hare), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, отметил, что инвесторы обратили наибольшее внимание на показатель годовой инфляции, сохранение которого поддерживает идею о том, что на данный момент потребительские цены достигли своего пика. По его словам, трейдеры "нашли успокоение" в мысли о том, что инфляционное давление может оказаться не таким ярко выраженным в ближайшие месяцы.

Также европейские инвесторы обратили внимание и на статистику своей инфляции. Так, в Германии она ожидаемо ускорилась до 3,8% с 2,3% месяцем ранее. Показатель оказался рекордным с 1993 года.