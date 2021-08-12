МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам на неоднозначном внешнем фоне, поддержку оказали бумаги нефтегазового сектора, несмотря на разнонаправленное колебание нефтяных котировок вечером, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,3%, до 3888,86 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,57%, до 1665,56 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.03 мск рос на 15 копеек, до 73,52 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 86,28 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent перешел к слабому росту и поднимается на 0,13% — до 71,53 доллара за баррель.

"Российский рынок акций в четверг продолжил торговаться преимущественно в положительной зоне. Внешние настроения сохраняются в зоне осторожного оптимизма, нефти удалось вернуть ценовые рубежи выше 71 доллара за баррель Brent. Макростатистика дня не внесла серьезных корректив в динамику индексов", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — расписки HeadHunter Group (2,01%), акции "Аптечной сети 36 и 6" (1,99%), "Новатэка" (1,57%), обыкновенные акции ТГК-2 (1,48%), акции "Магнита" (1,35%), а также акции "Лукойла" (0,87%), "Газпрома" (0,83%), префы "Транснефти" (0,81%), обыкновенные акции "Татнефти" (0,71%) и акции "Роснефти" (0,57%).

Бумаги Fix Price выросли на 2,65% на позитивных данных по МСФО за первое полугодие.

Так, сеть магазинов фиксированных цен Fix Price в первом полугодии 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 8,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 9,788 миллиарда рублей.

В лидерах снижения — акции Petropavlovsk (-2,36%), акции ВТБ (-1,92%), префы "Ростелекома" (-1,3%), "Акрона" (-1,2%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,14%), а также акции "Северстали" (-1,06%) и акции "Мосэнерго" (-1,04%).

"Акции Petropavlovsk уже который месяц подряд чувствуют себя хуже бумаг других золотодобытчиков и продолжают отвесное падение, которое лишь усилилось после публикации операционных результатов компании в апреле и июле (производства золота в первом полугодии упало на 39% относительно показателя годом ранее). Финансовые результаты компании за первое полугодие будут представлены 31 августа", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ

Из важной статистики в пятницу можно отметить сальдо торгового баланса еврозоны в июне, напоминает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". В рамках завершающегося сезона финансовых отчетностей за второй квартал 2021 года на американском рынке свои результаты представят Fujifilm Holdings, CapitaLand и другие, добавляет он.

В конце недели аналитик не ждет сильных движений, но при отсутствии нового выраженного негатива индекс Мосбиржи способен побороться за круглую отметку 3900 пунктов, до тестирования которой в ходе сегодняшней сессии не хватило буквально пары пунктов. Прогноз по индексу Мосбиржи на завтра 3855-3915 пунктов.

"Рынок не выглядит перекупленным, в связи с чем при сохранении мирового аппетита к риску в ближайшие сессии нельзя исключать роста к пикам текущего года 3915 и 1695 пунктов. Помешать "быкам" может главным образом локальная фиксация прибыли. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3840-3940 пунктов", — считает Кожухова из "Велес Капитала".