МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Продажи зерна из государственного интервенционного фонда России на торгах 13 августа на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) не проводились, следует из материалов НТБ.

Следующие торги состоятся 16 августа, затем — 17 августа. Дальнейший график торгов пока не определен.

Очередной этап товарных интервенций начался 28 июля после значительного перерыва, до этого зерно из интервенционного фонда последний раз продавалось 12 февраля текущего года. Пока в рамках текущего этапа интервенций зерно реализовывалось только один раз, 30 июля — тогда продажи составили 6,21 тысячи тонн на сумму 67,068 миллиона рублей.

Интервенции в настоящее время проходят в рамках распоряжения правительства, согласно которому в 2020-2021 годах разрешается продажа до 1 миллиона тонн пшеницы и фуражного ячменя из запасов интервенционного фонда на внутреннем российском рынке или на экспорт.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Объем зерна в интервенционном фонде по состоянию на 30 июля составлял 79,8 тысячи тонн.