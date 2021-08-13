МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 16 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (2 кв2021) -1% 0,2%
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (2 кв2021) -3,9% 0,7%
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июль) 12,6% 11,3%
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июль) 8,3% 7,8%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (июль) 15,9%  
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 6,2%  
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (август) 43 35
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июнь) -0,6% 1%
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июнь) 0,5%  
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июнь) -30,2 млрд канад. долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
10:00 мск (08:00 лнд, 03:00 NY) RUB Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Русагро — телеконференция менеджмента    
  RUB Акрон — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2021    
  RUB ММК — закрытие реестра для участия в ВОСА (10.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 27.09.2021) 0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин) — див-д 2020 1,795 (1кв2021) + 3,53 (1П2021) — див-д 2021