МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций перед выходными умеренно снижается по основным индексам, не находя драйверов для роста, следует из данных торгов. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.21 мск снижался на 0,34% — до 3875,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,01%, до 1665,38 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 28 копеек — до 73,32 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 86,3 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent символически поднимается на 0,04% — до 71,34 доллара за баррель.

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в небольшом коррекционном минусе, не получая драйверов для повышения, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"После четырех дней роста на текущей неделе можно было ожидать фиксации прибыли в пятницу. Сессия началась со снижения индекса Мосбиржи, который все же смог в моменте подняться до 3895,05 пункта. Однако желание зафиксировать прибыль все же доминировало. Попытка выйти выше 3900 пунктов на текущей неделе пока не удалась", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

"Алроса" представила позитивную отчетность по МСФО за первое полугодие: ее чистая прибыль подскочила в 16,4 раза в годовом выражении, составив 54,195 миллиарда рублей. Тем не менее, бумаги "Алросы" дешевеют на 2,6%. По словам Кожуховой, это связано с фиксацией прибыли. Акционеры HeadHunter одобрили проведение buy back

"Роснефть" также опубликовала сильную отчетность за полугодие: чистая прибыль компании по МСФО, относящаяся к акционерам, составила 382 миллиарда рублей против убытка в 113 миллиардов рублей годом ранее и стала одним из самых высоких показателей за всю историю компании. Однако акции "Роснефти" также снижаются – на 1,61%.

С технической точки зрения бумаги "Роснефти" пока не в полной мере восстановили восходящий импульс и стушевались у сопротивления 570 рублей, комментирует Кожухова.

"До закрепления выше 570 рублей лучше воздержаться от открытия длинных позиций, в то время как уход ниже 552 рублей… будет говорить о рисках повторного тестирования августовского минимума в районе 535 рублей. Тем не менее, если нефтяные котировки возобновят рост, "Роснефть" также может вернуться к повышению и обновить июньский пик 586,95 рубля", — говорит аналитик.

Также в аутсайдерах акции Petropavlovsk (-1,59%), обыкновенные акции ТГК-2 (-1,58%), акции "Аптечной сети 36 и 6" (-1,48%), расписки Mail.Ru (-1,33%) и акции Московской биржи (-1,26%).

Котировки "Магнита" падали на 0,98% на фоне проверок ФАС.

Среди лидеров торгов — бумаги "Башнефти" (префы растут на 5,6%, обыкновенные акции — на 2,62%) после публикации данных по МСФО за первое полугодие. Чистая прибыль "Башнефти", приходящийся на акционеров, составила 26,618 миллиарда рублей после убытка в 6,363 миллиарда годом ранее, а капзатраты составили 29,426 миллиарда рублей.

В лидерах также бумаги "Мечела" (префы поднимаются на 4,53%, обыкновенные акции – на 2,73%), расписки "Руссагро" (2,17%), акции ВСМПО-Ависма (1,46%) и "Распадской" (1,46%). Рубль укрепляется против доллара и евро

ПРОГНОЗЫ

"На локальную зависимость динамики рынка указывает статистика движения денежных средств в фондах, ориентированных на российские акции. По данным EPFR, на неделе до 11 августа чистый отток из фондов, ориентированных на российские акции, составил 60 миллионов долларов. К слову, это уже девятая подряд неделя оттока. С начала года чистый отток составляет 520 миллионов долларов. Меж тем, индекс Мосбиржи с начала года вырос более чем на 17%", — говорит Кочетков.

Таким образом, по его словам, фиксация прибыли в конце недели связана не с фундаментальными, а с техническими факторами.

"До конца дня преобладают шансы снижения российского фондового сегмента. Целевой диапазон закрытия торгов пятницы для индекса Мосбиржи: 3845–3925 пунктов", — прогнозирует Александр Осин из "Фридом Финанс".