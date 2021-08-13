МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Золото в пятницу вечером дорожает на 1,5% после публикации статистики из США, которая ослабила доллар, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,53%, или на 26,75 доллара, до 1778,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,99% — до 23,808 доллара за унцию.

Котировки золота заметно ускорили рост после публикации индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). По предварительной оценке, в августе индекс упал до 70,2 пункта с июльских 81,2 пункта, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя на уровне июля. На этом фоне индекс доллара упал и на данный момент снижается на 0,5%, до 92,56 пункта.

На золото повлияла "растущая обеспокоенность относительно штамма "дельта" и экономических последствий его распространения, о чем свидетельствует резкое падение потребительских настроений", отмечает редактор Gold Newsletter Бриэн Люндин (Brien Lundin), чье мнение приводит MarketWatch.

Кроме того, рост цен на золото можно назвать коррекционным. Аналитики полагают, что в понедельник и минувшую пятницу золото было перепродано. Тогда оно за оба дня суммарно подешевело на 4,5%.

Наблюдавшийся с тех пор рост "в значительной степени связан с пониманием инвесторами того факта, что обвал цен был краткосрочной спекуляцией, а не реальным отражением динамики спроса и предложения на металл", отметил Люндин.