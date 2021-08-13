МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,79% — до 7,57 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 0,47%, до 236,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,14% — до 88,02 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,86%, до 7,98 доллара, "Газпром нефти" — не изменились в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 29,05 доллара.

Бумаги "Норникеля" подешевели на 0,24% — до 33,34 доллара. Расписки НЛМК подорожали на 0,18%, до 34,14 доллара, "Северстали" — на 1,1%, до 24 долларов.

Стоимость расписок ВТБ осталась на уровне 1,38 доллара, Сбербанка — выросла на 0,76%, до 17,96 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 1,11%, до 96,46 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 0,63% — до 7,92 доллара, "Ленты" — на 0,8%, до 3,1 доллара. Бумаги "Магнита" выросли в цене на 0,6% — до 15,09 доллара.