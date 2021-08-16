МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. На новой неделе российский рынок акций будет находиться под влиянием мировых трендов, рассказала агентству "Прайм аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал". Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал".

Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе могут продолжить движение к максимумам текущего года 3915 и 1695 пунктов соответственно при условии сохранения высокого мирового аппетита к риску, прогнозирует собеседница агентства.

По ее мнению, способность индикаторов закрепиться выше во многом будет зависеть от внешнего фона.

"В последние сессии при этом российские площадки и рубль мало реагируют на более низкие цены на нефть, которые развивают среднесрочное нисходящее движение", — отметила она.

Из наиболее интересных макроэкономических событий следующей недели эксперт отмечает:

данные по розничным продажам и промышленному производству Китая и США за июль,



пересмотренный ВВП еврозоны за 2-й квартал,

потребительскую инфляцию региона в июле.

ФРС опубликует протоколы заседания, а Джером Пауэлл выступит с речью, в которой может уточнить перспективы ужесточения денежно-кредитной политики.

"В России финансовые результаты за 2-й квартал представят РусАгро, М. Видео, МТС, En+, Qiwi, Магнит, Черкизово, Ленэнерго, Распадская и другие. Советы директоров НКХП и Черкизово также обсудят дивиденды за 1-е полугодие", — подытожила Кожухова.