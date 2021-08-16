МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Глава египетской государственной компании Administrative Capital for Urban Development (ACUD) Ахмед Заки Абдин заявил о планах подготовиться к публичному размещению акций (IPO). Это, пишет Bloomberg, может стать крупнейшим в истории страны размещением на бирже. Россияне начали массово изымать деньги из банков

Отмечается, что компания была создана для надзора за строительством новой столицы Египта.

Египет планирует уже в начале следующего 2022 года начать продажу доли в госкомпании.

Глава Administrative Capital for Urban Development сообщил, что процедура выбора консультанта и определения размера размещения ценных бумаг ACUD состоится в начале нового года.

Он считает, что это IPO станет крупнейшим в истории страны.

Размещение акций будет проведено на египетской бирже, а также "весьма вероятно на другом международном рынке".

Компания ACUD является совместным предприятием военных и Министерства жилищного строительства Египта. Она создана для наблюдения за многомиллиардным проектом строительства новой столицы. Это один из нескольких мегапроектов, запущенных действующим президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси.