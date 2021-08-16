МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в понедельник, указывая на возможную коррекцию на рынках после их роста до рекордных уровней, свидетельствуют данные торгов. Цена газа в Европе обновила рекорд

По состоянию на 13.59 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,29%, до 35316 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,28%, до 15084,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 4449,75 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на то, что американские рынки акций могут начать неделю со снижения. Трейдеры могут фиксировать прибыль после роста бирж на прошлой неделе, в рамках которого индексы Dow Jones и S&P 500 обновляли исторические рекорды.

Кроме того, мировые инвесторы с пессимизмом восприняли статистику из Китая. Промышленное производство в Китае в июле выросло на 6,4% в годовом выражении вместо ожидавшихся 7,8%. Объем розничных продаж за июль также оказался меньше прогнозов – показатель увеличился на 8,5% при ожидаемом росте на 11,5%. "Вот почему рынок сегодня немного нервничает", — сказал газете Wall Street Journal менеджер Columbia Threadneedle Investments Андреа Кардзана (Andrea Carzana).