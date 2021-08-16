МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Котировки акций американской компании Tesla теряют 5% стоимости после сообщения американского регулятора о расследовании в отношении работы автопилота в автомобилях этого производителя, свидетельствуют данные торгов. Падение цен на нефть ускорилось из-за сомнений в восстановлении спроса

По состоянию на 18.22 мск стоимость бумаг Tesla падает на 4,99%, до 681,37 доллара.

Ранее в понедельник Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) сообщило, что начало официальную проверку безопасности в системе автопилота Tesla после нескольких аварий электромобилей.

Так, по данным NHTSA, с января 2018 года Управление по расследованию дефектов (ODI) выявило 11 аварий, в которых автомобили Tesla различных конфигураций въехали в места работы экстренных служб и впоследствии столкнулись с одним или несколькими автомобилями, задействованными в этих работах.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.