МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. После негативного открытия вчера российский рынок акций довольно быстро выбрался из "красной" зоны и по итогам основной сессии сумел подрасти почти на 0,6%. Причем росли даже нефтяные акции, несмотря на то, что нефть ушла под отметку 70 долларов за баррель.

Такой рост на не очень хорошем внешнем фоне можно объяснить лишь притоком свежих денег. Но вот только EPFR фиксирует отток капитала зарубежных фондов с российского рынка акций на протяжении 9 недель. Таким образом, можно предположить, что рынок двигают непонятно откуда взявшиеся серьезные деньги внутренних инвесторов.

Но так или иначе, а до исторического максимума Индексу Мосбиржи осталось пройти около полупроцента. Сегодня этот шаг будет сделать трудно, по крайней мере, в первой половине дня. Американские фьючерсы с утра снижаются на 0,2%, 69,5 доллара за баррель стоит нефть. Поэтому на уверенный рост с открытием наших торгов рассчитывать не стоит.

Чуть менее 5 рублей осталось пройти "Газпрому" до отметки 300 рублей. Ждем, что эта цель будет покорена в самое ближайшее время: акции компании продолжат тащить вверх высокие цены на газ в Европе и низкий уровень заполненности газохранилищ. При этом "круглая" отметка не станет серьезной преградой для дальнейшего роста бумаги, и около нее прибыль не стоит фиксировать даже частично.

Позитивно смотрим на банковский сектор и черных металлургов. А вот в продолжение роста нефтянки не особо верим.

Как мы и ожидали, продолжился рост золота, причем происходит он на сильном долларе. Сопротивлением является район 1830 долларов за тройскую унцию. Пора бы его пробить и уйти в район 1900 долларов. Но отметка 1830 долларов очень часто разворачивала котировки золота вниз в последнее время, и к такому сценарию стоит быть готовым и сейчас.

Более полупроцента потерял вчера рубль. Но пока ничего страшного не происходит, просто российская валюта отыграла назад значительную часть неоправданного пятничного роста. Сегодня на утренней сессии рубль слабеет к доллару еще на 0,2%.

В целом же нет никаких драйверов для сильного движения курса рубля. Сегодня ждем торгов по паре доллар-рубль в диапазоне 73-74.