МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам растет ускоренными темпами после выхода макростатистики в США, свидетельствуют данные торгов. Американские индексы в минусе на общем уходе от риска

По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару снижается до 1,1715 доллара за евро с уровня прошлого закрытия 1,1777 доллара, курс доллара к иене растёт до 109,62 иены за доллар со 109,23 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на целых 0,48%, преодолев 93 пункта.

Ранее во вторник минторг США опубликовал данные о розничных продажах в стране в июле, а Федеральная резервная система (ФРС) США — статистику промпроизводства.

Днём, до выхода статистики, доллар также укреплялся что к евро, что к иене, но значительно более умеренно. Спрос на доллар как традиционно более надежный актив фоново поддерживается сейчас опасениями по поводу коронавируса, в частности, распространения штамма "дельта", и ситуации в Афганистане. При этом сами американские макроданные оказались довольно неоднозначными.

Так, розничные продажи в США в месячном выражении снизились сильнее ожиданий аналитиков — на 1,1% вместо 0,3%, зато рост июня был пересмотрен до 0,7% с 0,6%. А промышленное производство при этом выросло сильнее прогнозов — на 0,9% при прогнозе увеличения на 0,5%, но при этом июньское значение было пересмотрено до роста на 0,2% с увеличения на 0,4%.

Инвесторы также ожидают завтрашней публикации протокола июльского заседания Федрезерва. Рынки будут искать в документе намёки на сроки сворачивания денежного стимулирования экономики, в том числе сокращения объёмов выкупа финансовых активов с рынка.