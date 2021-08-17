МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту во вторник вечером после выхода данных о росте промпроизводства в США, которые могут помочь коррекции котировок после их снижения в течение трех предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. Аналитики оценили, как роковой дельта-штамм отразился на нефтяных ценах

По состоянию на 18.21 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растут на 0,39%, до 69,78 доллара за баррель; октябрьские фьючерсы на WTI — на 0,13%, до 67,14 доллара за баррель, сентябрьские – на 0,16%, до 67,4 доллара.

Цен на нефть снижались три торговые сессии подряд и в целом за эти дни потеряли около 3%. Трейдеры с пессимизмом оценивали перспективы восстановления спроса в условиях распространения нового коронавируса. Сегодня же эти цены не демонстрировали направленной динамики, символически увеличиваясь утром и перейдя к снижению днём.

Но к вечеру аппетит инвесторов к риску возобладал — после статданных из США, которые ослабили опасения относительно состояния мировой экономики. Так, объем промышленного производства в США в июле вырос на 0,9% к предыдущему месяцу при прогнозе роста на 0,5%.