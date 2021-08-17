МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Капитализация TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", превысила 20 миллиардов долларов на фоне обновления ценой исторического максимума, следует из данных торгов Московской биржи. Нефть перешла к росту после выхода данных из США

К 18.28 расписки TCS дорожали на 2,6%, до 7,4 тысячи рублей, что является очередным историческим максимумом.

Исходя из количества ценных бумаг в обращении (199,31 миллиона штук) и максимальной цены вторника – 100,75 доллара (на LSE), получается, что капитализация TCS Group превысила 20 миллиардов долларов.

Для сравнения, лидер российского рынка Сбербанк (и по активам среди банков, и по капитализации на рынке РФ) имеет капитализацию около 7,55 триллиона рублей (около 103 миллиардов долларов по текущему курсу).