МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник продемонстрировали снижение из-за ухода трейдеров от риска, при этом британский FTSE 100 вырос после выхода данных с рынка труда и на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся, обновив исторический максимум

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,38%, до 7181,11 пункта, французский CAC 40 — опустился на 0,28%, до 6819,84 пункта, немецкий DAX — уменьшился на 0,02%, до 15921,95 пункта.

Мировые фондовые индексы во вторник склонны к снижению, например, более чем на 2% по итогам сегодняшних торгов в континентальном Китае. Инвесторы обеспокоены распространением штамма нового коронавируса "дельта", что может повлиять на перспективы восстановления мировой экономики.

Британский FTSE 100 при этом получил позитив за счет макростатистики. Так, безработица в Великобритании в апреле-июне неожиданно снизилась до 4,7%.

Повлияли на торги и корпоративные новости. Ранее горнодобывающая компания BHP договорилась об объединении своего нефтегазового бизнеса с австралийской компанией Woodside Petroleum. В результате акции BHP Group в Лондоне подорожали на 3,4%.

Кроме того, курс фунта стерлингов к доллару снижался на 0,8%, а более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход британских компаний-экспортеров.