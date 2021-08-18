МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Курс евро в ходе торгов на московской бирже опустился ниже отметки 85,95 рублей впервые за полтора месяца. Однако позитивная динамика российской валюты к евро связана не столько с конъюнктурой российского рынка, сколько с локальным укреплением доллара к основным валютам, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Курс евро опустился до 86 рублей

На глобальном валютном рынке основное движение сейчас происходит в паре евро/доллар. Европейская валюта ослабла до минимального уровня с начала этого года, достигнув к доллару отметки 1,17. Доллар, в свою очередь, растет благодаря своей "защитной" природе на фоне опасений инвесторов относительно распространения дельта-штамма коронавируса. Индекс американской валюты DXY подскочил в направлении летних максимумов выше 93 пунктов.

"Усиление американской валюты также связано с возможным скорым объявлением ФРС начала сокращения ежемесячных покупок активов в рамках программы количественного смягчения (QE)", — считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

По мнению руководителя отдела инвестиционных продуктов "Тинькофф Инвестиций" Евгения Дорофеева, сейчас против евро в основном играют два фактора.

Во-первых, это расхождение в проводимой политике ФРС и ЕЦБ – если от американского регулятора ожидают сворачивания стимулирования уже в ближайшее время, то европейский ЦБ вряд ли перейдет к ужесточению политики на горизонте 1-2 лет.

Во-вторых, грядущие в сентябре парламентские выборы в Германии добавляют нервозности инвесторам, поэтому они предпочитают занять выжидательную позицию в отношении европейских активов, объясняет он.

Вместе с тем, в пользу рубля складывается сразу несколько факторов. Это эффект высокой ключевой ставки, возвращение спроса в ОФЗ, в целом высокий уровень котировок энергорынка, относительное затишье геополитического фона в чувствительных для России аспектах. На этом фоне август для рубля вопреки традиционным ожиданиям, выглядит спокойным.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ЕВРО?

Исходя из курса Банка России относительно текущей денежно-кредитной политики и прогнозируемого экспертами из МЭА и аналитиками ОПЕК+ восстановления спроса на нефть, можно предположить, что осенью этого года российская валюта будет торговаться в диапазоне 85 —87,5 рублей за евро, а к концу текущего года коридор составит 85-89 рублей за евро. Близость к верхней или нижней границе во многом будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире, рассуждает аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.

"Российская валюта имеет шанс пробить отметку в 85 рублей за евро в случае полномасштабного восстановления мировой экономики и как следствие спроса на энергоносители. Это возможно в 2022 году, так как в 2021 году восстановление нефтяного рынка затруднено ввиду распространения дельта-штамма коронавируса в Азии, АТР и США", — отмечает аналитик.

Курс евро/рубль, по мнению Дорофеева, будет торговаться в интервале 84-90. Зачем Россия скупает бездонный долг Америки

По оценке Бахтина, к концу лета при отсутствии негативных сюрпризов со стороны геополитики и нефтяных цен рубль в паре с евро может отступать в район 85. Существенно выше 87 рублей евро вряд ли поднимется – этому будет препятствовать устойчивость доллара на внешней арене.

Аналитики считают, что американская валюта может укрепиться еще сильнее, если Федрезерв анонсирует планы по сворачиванию помощи экономики в рамках количественного смягчения. Также важными могут оказаться заявления главы регулятора Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, который состоится 26-28 августа.

КОГДА БЕЖАТЬ В ОБМЕННИК?

Судя по всему, текущие уровни выглядят достаточно привлекательными для покупки евро. Этого мнения придерживаются и аналитики. Так, Маслов объясняет свою позицию тем, что единая европейская валюта на данный момент находится на годовых минимумах относительно рубля, а дальнейшее снижение по паре евро\рубль скорее будет ограничено в среднесрочной перспективе. Что ждет рубль в "роковом" для россиян августе

Бахтин отмечает, что при покупке небольших сумм в евро, скажем, для путешествия через месяц, значимо выгадать на курсе вряд ли получится, поэтому и ждать особого момента не стоит.

"Если же речь идет о покупке евро с инвестиционными целями, в частности, для формирования валютной позиции портфеля, целесообразно разбить покупку на несколько этапов, стараясь выбирать наиболее удачные для покупки курсовые значения", — считает он.

Так можно усреднить стоимость приобретенной валюты, избежав риска покупки всего объема валюты сразу по менее привлекательной цене, заключил аналитик.