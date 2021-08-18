МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись в основном снижением, опасения по поводу коронавируса и перспектив восстановления экономики сдержали трейдеров от склонности к риску, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций коррекционно снизился после двухдневного роста

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,16%, до 7169,32 пункта, французский CAC 40 — опустился на 0,73%, до 6770,11 пункта, немецкий DAX — поднялся на 0,28%, до 15965,97 пункта.

"Источник неопределенности почти полностью связан с устойчивостью COVID и связанными с вирусом ограничениями, что негативно повлияло на восстановление мировой экономики. В последние дни мировые фондовые рынки переживали трудности, хотя продажи для европейских и американских индексов пока были ограниченными", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Think Markets Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).

Опасения по поводу штамма "дельта" коронавируса продолжают влиять на мировые торги. Трейдеры опасаются, что в мире могут быть вновь ужесточены ограничительные меры, что отразится на темпах восстановления экономики.

Инвесторы также обратили внимание на макростатистику. Так, годовая инфляция в Великобритании замедлилась сильнее ожиданий — до 2% по итогам июля с 2,5% месяцем ранее. Тем временем годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ожидаемо ускорилась до 2,2% с 1,9% месяцем ранее.

Что касается отдельных корпоративных историй, то бумаги BHP Group, которые во вторник подорожали на 3,4% на новостях об объединении нефтегазового бизнеса с Woodside Petroleum, подешевели на 5,9%; акции Rio Tinto потеряли 2,6% стоимости, Anglo American — 2,2%. Медь в ходе торгов дешевеет на 2,3%.