МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 3,5% в четверг вечером на опасении за спрос на сырье в условиях распространения коронавируса, усугубляет ситуацию и распродажа на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть нащупали очередное дно

По состоянию на 18.53 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,22% — до 66,03 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 3,51%, до 62,92 доллара за баррель.

Утром нефть дешевела на 1%, позднее снижение усилилось до 3%, а цена нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель — впервые с 21 мая. Падение достигало 4%, но затем немного смягчилось. В целом цены падают уже шесть торговых сессий подряд. За текущую неделю нефть подешевела на 6,8-8%.

На нефтяном рынке преобладают опасения за спрос на сырье в условиях распространения коронавируса. И без того негативные настроения инвесторов ухудшились после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором регулятор допустил, что снижать темп выкупа активов с рынка может начать уже в текущем году.

Этот сигнал трейдеры отыгрывают на всех рынках: европейские фондовые индексы падали в пределах 2,5%, американские биржи — в пределах 0,6%, однако индексы Nasdaq и S&P 500 все же вышли в плюс. На фоне общей распродажи ускорилось падение цен на нефть.