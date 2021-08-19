МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись снижением на 1,2-2,4% из-за ухода трейдеров от риска, что связано с такими факторами, как неопределенность вокруг перспектив восстановления экономики и протокол Федрезерва, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций упал на снижении нефти к трехмесячному минимуму

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,54%, до 7058,86 пункта, французский CAC 40 — на 2,43%, до 6605,89 пункта, немецкий DAX — на 1,25%, до 15765,81 пункта.

"Протокол ФРС, который показал раскол между участниками по поводу того, когда начинать сворачивание финансового стимулирования, продолжающееся распространение штамма "дельта" в мире, слабость экономики Китая и беспорядки в Афганистане составляют смесь опасений, преследующих инвесторов", — сказал газете Wall Street Journal аналитик AJ Bell Расс Молд (Russ Mould).

В среду был опубликован протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, и в документе Федрезерв допускает, что условия для начала сворачивания темпа выкупа активов могут наступить в текущем году. При этом такой вариант возможен, если американская экономика будет развиваться соответственно ожиданиям, а некоторые участники назвали начало следующего года более подходящим временем для таких мер.

Распространение коронавируса в мире, особенно что касается штамма "дельта", продолжает влиять на ожидания по восстановлению экономики. Трейдеры опасаются нового ужесточения коронавирусных ограничений.

Снижение цен на нефть более чем на 3% повлияло на нефтегазовый сектор Европы, который показал снижение на 3,3%. Бумаги BP подешевели на 4,9%, Royal Dutch Shell — на 4,3%, Eni — на 2,8%.