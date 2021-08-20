ВАШИНГТОН, 20 авг — ПРАЙМ. Американский фондовый рынок завершил торговую сессию четверга разнонаправленным движением основных показателей на противоречивом новостном фоне. Рубль ощутимо падает вслед за нефтью, обновляющей минимумы за три месяца

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 0,19% до 34894,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,11% до 14541,79, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,13% и поднялся до 4405,80 пункта.

На настроениях участников торгов продолжают сказываться опасения по поводу распространения коронавируса и перспектив восстановления глобальной экономики.

Трейдеры обращают внимание на протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая допустила возможность начала уже в нынешнем году свертывания мер поддержки экономики, включая выкуп финансовых активов с рынка. К единому мнению участники заседания, однако, не пришли.

Поддержку рынку могла оказать статистика занятости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 августа, снизилось сильнее ожиданий и достигло 348 тысяч при прогнозе в 363 тысячи. Показатель за неделю, завершившуюся 7 августа, был пересмотрен до 377 тысяч с 375 тысяч.

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