МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Цена на газ на фьючерсном рынке Европы замедлила рост на заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что осталось достроить всего 15 километров газопровода "Северный поток 2", однако пока удерживается выше отметки в 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. Меркель раскрыла детали встречи с Путиным

Путин по итогам российско-германских переговоров ранее в пятницу заявил, что до завершения строительства "Северного потока 2" осталось 15 километров.

Согласно информации лондонской биржи ICE, после заявления президента РФ цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, опустилась примерно с 515 долларов за тысячу кубометров до 502 долларов. По сравнению со значением торговой сессии четверга рост индекса замедлился с 5,6% до чуть более 3%.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить укладку трубопровода в конце августа.