МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись в плюсе в рамках некоторой коррекции, причем с начала недели показатели снизились максимальным темпом за месяцы — из-за коронавирусных опасений и ухода от риска, свидетельствуют данные торгов. Акции российских компаний закрыли торги на LSE в основном снижением

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,41%, до 7087,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,31%, до 6626,11 пункта, немецкий DAX — на 0,27%, до 15808,04 пункта.

На минувшей неделе на рынке преобладал уход от риска, поскольку трейдеры были обеспокоены ситуацией вокруг коронавируса, особенно касательно штамма "дельта". Участники торгов опасались нового ужесточения карантина в мире, что могло бы отразиться на перспективах восстановления экономики.

В результате с начала недели FTSE 100 потерял 1,8%, CAC 40 — 3,9%, DAX стал ниже на 1,1%. Для французского индекса неделя стала худшей с октября, когда падение за неделю достигло 6,4%, для FTSE 100 — с февраля (тогда индекс опустился на 2,1%), а для немецкого индекса это самое сильное снижение с июня, когда показатель упал на 1,6%.

Акции британского ритейлера Marks & Spencer в то же время подорожали в пятницу на 14,1% после того, как компания повысила прогноз годовой прибыли.