МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Распространение по миру новых штаммов коронавируса и возможность новых локдаунов, которые неизбежно повлекут снижение спроса на нефть уже осенью, очевидно, ударят по многим валютам мира. Кроме этого, к концу года ожидаются изменения в кредитной политике ФРС, а в первой половине 2022 года – и в ЕЦБ. Эксперты рассказали агентству "Прайм", какие валюты "добьет" коронакризис, а какие могут укрепиться. Названы валюты, которые рискуют рухнуть из-за кризиса

УДАР ПО ГЛАВНЫМ

С наибольшей вероятностью еще один кризис, если он, конечно, случится, ударит по всем валютам, как слабым, так и сильным, считает доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Пока экономическая ситуация не так опасна для национальных валют. Во многом это объясняется тем, что сокращение мирового ВВП в 2020 году произошло до начала локдаунов из-за распространения коронавируса. При этом сокращение экономического спроса и последующее его восстановление проходили под контролем регуляторов.

"Основная угроза для доллара и евро сейчас заключается в том, что их становится слишком много, то есть их ценность снижается. Низкие процентные ставки — это не только индикатор мягкой денежно-кредитной политики, но и индикатор перенасыщенности экономики деньгами", — поясняет он.

При этом, если властям развитых стран удастся решить две ключевые задачи — не допустить ещё более существенного ухудшения экономической ситуации и избежать социально-политического кризиса — обе валюты сохранят свое положение, хотя и будучи несколько ослабленными.

В противном случае сильное ослабление доллара и евро неизбежно, говорит эксперт. Евро сдувается: когда пора бежать в обменник

Ситуация осложняется дисбалансом между денежно-кредитной политикой двух ведущих регуляторов. Европейский Центробанк сохранил в июне ультрамягкие ключевые параметры, при этом происходит повышение рыночных шансов ужесточения политики Федрезерва.

"Это всегда ведет к ослаблению курса евро к доллару и опосредованно – к повышению спроса на "защитные" вложения", — комментирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

Конечно, доллар, как главная мировая резервная валюта, имеет больший шанс сохранить свое могущество, хотя долговые проблемы могут изрядно его потрепать. А вот евро имеет куда больший шанс просесть из-за неоднородности экономик еврозоны и слишком мягкой политики регулятора.

ВАЛЮТЫ ТРЕТЬЕГО МИРА

При этом важно помнить, что в основе и американской, и западноевропейской экономики лежит мощная основа — производство промышленной и бытовой продукции, создание технологий, без которых не может нормально существовать современный мир, отмечает Григорьев.

В основе же экономик стран-эмитентов "нестандартных валют" (монгольского тугрика, казахского теньге и т.д.), как правило, нет ничего, кроме поставки на мировой рынок сырья, сельскохозяйственной продукции или создания неадекватно льготных условий для иностранных компаний.

Поэтому в аутсайдерах спроса в последние кварталы оказались именно валюты развивающихся стран. Рубль торговался в течение нескольких кварталов слабее подавляющего большинства аналогов.

По мнению Григорьева, это значит, что валюты таких стран от кризиса страдают еще больше.

При этом даже если какое-либо государство такого уровня и сможет улучшить свое положение вследствие конъюнктурных причин, то на его валюте это никак не скажется, считает он.

По мнению Осина, стабильность относительно базовых валют сохранят те, чьи государства-эмитенты проводят регуляторную политику, направленную на снижение долгосрочных инфляционных рисков. Это относится, в том числе, к рублю. Что ждет рубль в "роковом" для россиян августе

А вот государства, серьезным образом нарастившие свои внешние обязательства за время коронакризиса, рискуют. Если к моменту, когда США от раздачи "вертолетных денег" перейдут к повышению процентной ставки, они не снизят долги, их валюты могут рухнуть. Под ударом постсоветские экономики — Грузия, Украина, Белоруссия, страны Средней Азии, а также крупные развивающиеся страны, такие, как Турция и Вьетнам.

При этом есть ряд валют, которым коронакризис пошел на пользу. "К примеру, за последние 12 месяцев среди валют стран БРИКС наибольшее укрепление к доллару США продемонстрировал южноафриканский ранд, подорожавший на 21%. Курс юаня вырос на 10%, а, бразильский реал и индийская рупия – на 3% каждый" — говорит эксперт.

Валютами, обладающими потенциалом укрепления как к рублю, так и к денежным единицам зрелых экономик аналитики называют саудовский реал и китайский юань. Есть надежды на укрепление денежных единиц Тайваня, Гонконга и Южной Африки.