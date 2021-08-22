МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Ценные бумаги генерирующего сектора стали защитным активом для долгосрочных инвестиций, рассказали эксперты в интервью "Известиям". Россияне начали массово изымать деньги из банков

В августе индекс равновесных цен на покупку электроэнергии в России обновил исторический максимум в 1754,73 рубля за один мегаватт, отметило издание.

В ближайшие два года Минэкономразвития ожидает ежегодный прирост электрических цен примерно на 5%. Соответственно, бумаги электрогенерирующих компаний ждет существенный взлет в будущем, спрогнозировали эксперты.

В диверсифицированном инвестпортфеле "оправданным можно считать размещение 5–15% средств в этих инструментах", — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев.

Финансисты заявили, что вложения в генерирующий сектор помогут защититься от высокой инфляции, которая составляет 5,7–6,2% в 2021 году, как сообщил ранее Центральный банк.

Эксперт оценил риски кредитования через банкомат

Акции электроэнергетических компаний будут демонстрировать дивидендную доходность в 9–11%, пояснила аналитик по нефтегазовому сектору "Атон" Анна Кишмария. Таким образом, ожидаемая дивдоходность ряда компаний, по словам эксперта, позволит обогнать текущую инфляцию почти в два раза.