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https://1prime.ru/Financial_market/20210823/834508314.html
Российский рынок акций растет на внешнем позитиве
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Российский рынок акций в начале торгов понедельника повышается на позитивном внешнем фоне. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышался на 0,74% — до 3861 пункта, долларовый... ПРАЙМ, 23.08.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника повышается на позитивном внешнем фоне.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышался на 0,74% — до 3861 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,14%, до 1642 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 19 копеек — до 74,07 рубля, курс евро — также на 19 копеек, до 86,71 рубля.
Нефть дорожает на 2,07% — до 66,1 доллара за баррель сорта Brent.