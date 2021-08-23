МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника повышается на позитивном внешнем фоне. Нефть дорожает в рамках коррекции

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышался на 0,74% — до 3861 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,14%, до 1642 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 19 копеек — до 74,07 рубля, курс евро — также на 19 копеек, до 86,71 рубля.

Нефть дорожает на 2,07% — до 66,1 доллара за баррель сорта Brent.