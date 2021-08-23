МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Золото дорожает в понедельник вечером более чем на 1%, а его стоимость превысила 1800 долларов за унцию, на сохраняющихся опасений вокруг распространения нового коронавируса, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По состоянию на 18.29 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 1,3%, или на 23,25 доллара, до 1807,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 2,34%, до 23,652 доллара за унцию.

Спрос на золото как актив-"убежище" растет в условиях распространение коронавируса. Рост числа случаев заражения создает угрозу восстановления мировой экономики.

"Существенный разворот доллара и высокий психологический риск дали золоту и другим металлам толчок к росту в начале новой недели… Продолжающийся всплеск заражения штаммом "дельта" по-прежнему угрожает мировой экономике, что обеспечивает интерес к золоту", — сказали аналитики Zaner, чье мнение приводит агентство Market Watch.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,44%, до 93,08 пункта. Драгметалл становится более выгодным активом для инвесторов в других валютах.