МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Инвесторы из России предпочитают вкладывать средства в известные бренды французских вин, на втором и третьем месте — вина Италии и Испании, сообщили РИА Новости в международной платформе для инвестиций Vindome. Пользователей предупредили, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi

"В рейтинге самых популярных стран-производителей вин лидером стала Франция. В вина из этого региона готовы вкладывать 36,3% российских инвесторов", — рассказали в компании по итогам исследования, в ходе которого опросили 200 российских инвесторов.

Итальянские вина являются объектом инвестиций для 29,4%, вина из Испании — для 18,9%, а 15,4% респондентов предпочитают инвестировать в вина из Нового Света — Аргентины, Чили, Новой Зеландии, ЮАР, США и Канады. Российские вина на платформе не представлены.

Исследование показало, что большая часть российских инвесторов (45%) выбирают для вложения средств известные винные бренды, 36,6% включают в портфель разные типы вин, включая менее известные наименования, а 27% инвесторов предпочитают молодые бренды вин с хорошей репутацией.

Больше половины респондентов (56,7%) считают, что оптимальный объем инвестиций в одну партию вин (состоит из шести бутылок) составляет до 150 евро, порядка трети (34,3%) инвесторов готовы вложить в одну партию до 500 евро, а инвестиции от 1000 евро рассматривают только 9% опрошенных. Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к зиме

Самый комфортный срок инвестирования в такой актив, как вино, для российских инвесторов составляет от одного года до трех лет — так ответили 70,6% респондентов. Инвестиции на срок от пяти до девяти лет предпочли 23,9% опрошенных, еще 5,5% готовы инвестировать на срок более десяти лет.

Количество зарегистрированных пользователей платформы составляет 4 тысячи человек, сам сервис доступен в 173 странах. "Среди наших пользователей Россия занимает третье место после Германии и Великобритании, но платформа работает в этой стране всего полгода, поэтому мы не исключаем, что россияне могут стать самыми активными инвесторами в вина в скором времени", — привели в Vindome слова гендиректора и сооснователя платформы Ингрида Бродина.