МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Мосбиржа с началом осени допускает к торгам еще 77 иностранных акций, среди которых, в частности, JPMorgan, MSCI и Robinhood Markets, следует из сообщения торговой площадки. Российский рынок акций открылся повышением на внешнем позитиве

"Московская биржа 1 сентября планирует допустить к торгам 77 иностранных акций, среди которых бумаги Robinhood, MSCI, Pinterest, JPMorgan Chase, F5 Networks. В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 281", — говорится в сообщении.

Брокерская компания Robinhood стала известной прошлой зимой, когда ограничила сделки по акциям GameStop, AMC Entertainment и ряда других компаний, чьи ценные бумаги аномально взлетели в цене, а потом резко упали. Это произошло, когда мелкие инвесторы — участники группы WallStreetBets на онлайн-платформе Reddit — начали продвигать идею, объединившись, сыграть против крупных фондов на акциях, по которым они открыли гигантские короткие позиции (в расчете на падение цены), в частности, по указанным акциям. В итоге фонды были вынуждены из-за резкого взлета цены откупать указанные акции, тем самым еще больше разгоняя их стоимость.

Компания MSCI рассчитывает биржевые индексы, на которые ориентируются многие крупные инвестиционные фонды. Более того, в последнее время все большую популярность приобретают так называемые пассивные инвестиции, когда портфель формируется путем простого копирования состава входящих в индекс MSCI ценных бумаг и их весов. Акции "Газпрома" обновили ценовой максимум за 13 лет

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД).

Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала – по американским бумагам в долларах США. Частные инвесторы могут подать форму идентификации физического лица W-8 для снижения налогов, удерживаемых при выплате дивидендов по американским ценным бумагам.