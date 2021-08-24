МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут вслед за биржами США и Азиатско-Тихоокеанского региона, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР растут на снижении опасений за перспективы мировой экономики

По состоянию на 10.17 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,12% — до 7117,83 пункта, французский CAC 40 — на 0,32%, до 6704,42 пункта, немецкий DAX — на 0,18%, до 15884,3 пункта.

Общий позитив на мировых рынках связан с некоторым ослаблением опасений за глобальную экономику ввиду замедления распространения COVID-19. Биржи США в понедельник закрылись в плюсе, фондовые рынки АТР также растут во вторник.

При этом инвесторы во всем мире ждут экономической конференции в Джексон-Хоуле 26-28 августа, надеясь услышать от главы ФРС США Джерома Пауэлла подсказки о сроках сворачивания стимулирующих мер.

"Оптимистичное настроение на фондовых рынках США сохранится в преддверии заседания в Джексон-Хоуле, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл мог только смягчить "ястребиный" тон протокола заседания ФРС на прошлой неделе", — полагает аналитик Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), которую цитирует газета Wall Street Journal.

Оптимизм на европейских биржах поддержала также статистика по ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии. По окончательной оценке, во втором квартале 2021 года ВВП вырос на 9,8% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 9,6%, как показала предварительная оценка.