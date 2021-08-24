МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника в плюсе вслед за рекордным ростом бирж США и на новостях из Китая, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы растут вслед за США и Азией

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 1,07%, до 3514,47 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,77%, до 2463,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,07%, до 25629,62 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 1,56%, до 3138,3 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,17%, до 7503 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,87%, до 27732,1 пункта.

В понедельник основные фондовые индексы в США показали рост на 0,6-1,6%, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ и индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические рекорд. Такая динамика поддержала торги в Азии.

Инвесторы также обратили внимание на новости из Китая. Ранее СМИ сообщили, что в стране за сутки в воскресенье не наблюдалось новых случаев локального заражения COVID-19, также был зафиксирован 21 новый завезенный случай из-за рубежа. Такие новости поддержали общий тренд к оптимизму, но аналитики отметили сохранение коронавирусных рисков в регионе в целом.

"Рисковые настроения в основном связаны с позитивной динамикой индексов США… Сохраняющиеся риски вокруг COVID-19 продолжают преобладать", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение рыночного стратега IG Ип Дзюнь Жона (Yeap Jun Rong).