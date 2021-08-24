МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник вечером ускоренными темпами — на 3%, а марка Brent за два дня уже отыграла потери всей прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. Доллар перешел к снижению к евро в ожидании сигналов от ФРС США

По состоянию на 18.19 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,98%, до 70,41 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов — на 3,14%, до 70,91 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 2,88%, до 67,5 доллара.

Утром цены на нефть росли, но вяло, днем нефть дорожала уже примерно на 1,5%, а к вечеру темпы роста цен ускорились. Нефть марки Brent в итоге за понедельник и вторник компенсирует падение прошлой недели: тогда она потеряла 8% своей стоимости. Нефть марки WTI свои потери в 9% еще не отыграла, но она "на верном пути".

На прошедшей неделе инвесторы обратили внимание на рост случаев заражения новым коронавирусом и возможность увеличения притока этого сырья на рынок при условии снижения спроса.

"Цены на нефть резко восстанавливаются, поскольку зарегистрированные случаи заражения COVID в Китае упали до нуля, а добыча нефти из-за пожара в Мексиканском заливе… упала примерно на 421 тысяч баррелей в день", — отметил Фил Флинн (Phil Flynn) из Price Futures Group, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

В субботу взрыв и пожар произошли на нефтедобывающей платформе Ku-Alpha мексиканской компании Pemex. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей нефти в сутки.