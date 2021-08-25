МОСКВА, 24 авг — Dow Jones. Фьючерсы на золото во вторник закрылись с повышением после того, как котировки в понедельник получили поддержку ввиду ослабления доллара США и впервые за примерно три недели завершили день выше ключевой отметки 1800 долларов за унцию. Названы главные угрозы для накоплений россиян в этом году

Инвесторы будут следить за конференцией центрального банка США в Джексон-Хоул. В пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении может указать на сроки начала сворачивания стимулирования, внедренного в начале пандемии весной 2020 года.

"Перед Пауэллом стоит, возможно, самая трудная задача для председателя ФРС за последние 20 лет", — говорит Адам Коос, президент Libertas Wealth Management Group.

"Если он начнет сокращать стимулирующие меры слишком быстро, могут возникнуть наиболее серьезные проблемы" для рынка золота, отметил эксперт. "Рынок золота хрупок, и инвесторы об этом знают", — подчеркнул он.

Если в результате ужесточения политики ФРС вырастет доходность гособлигаций и укрепится доллар, ценам на золото будет трудно удержать достигнутые позиции, считает Коос.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 2,20 доллара, или 0,1%, по 1808,50 доллара за унцию. В понедельник золото подорожало более чем на 1,0% и достигло максимума закрытия с 5 августа.

Котировки золота находятся в прямой зависимости от доллара. На момент написания статьи во вторник индекс ICE, отслеживающий динамику американской валюты против корзины из шести других валют, держался вблизи флэтовой линии, а в понедельник он снизился на 0,6%. Новые выплаты пенсионерам коснутся порядка 43 миллионов человек

"Цены получили поддержку со стороны опасений относительно дельта-штамма коронавируса, который, по мнению инвесторов, может заставить ФРС отсрочить сворачивание покупок активов, — написал Питер Грант из Zaner. – По этой же причине доллар снизился с недавних максимумов, придав золоту дополнительный импульс к росту".

Ослабление доллара делает активы, деноминированные в американской валюте, такие как золото, более привлекательными для держателей других валют.

В долгосрочной перспективе "инвесторы также хотят узнать, будет ли влиять инфляция на экономическую обстановку или она опустится к уровню 2-3%, к которому мы привыкли за" как минимум три десятилетия, заключил Коос. Путин призвал настойчиво и уважительно убеждать россиян прививаться

Сентябрьские фьючерсы на серебро выросли в цене на 24 цента, или 1,0%, до 23,89 доллара за унцию. В понедельник серебро подорожало на 2,4%.

Сентябрьские фьючерсы на медь подорожали на 0,5%, до 4,26 доллара за фунт. Октябрьские контракты на платину снизились на 0,4%, до 1010,10 доллара за унцию, а котировки сентябрьских фьючерсов на палладий выросли на 2,4%, до 2442,50 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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