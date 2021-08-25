Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской бирже в основном снижением котировок
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,55%, до 7,22 доллара, "Новатэка" — на 1,45%, до 231,6 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,62%, до 86,82 доллара, "Газпрома" — на 1,26%, до 7,97 доллара, "Газпром нефти" — на 0,17%, до 28,7 доллара.
Бумаги "Норникеля" подешевели на 0,34%, до 32,36 доллара, расписки НЛМК — подорожали на 1,3%, до 32,78 доллара, "Северстали" — на 0,44%, до 23,06 доллара.
Стоимость расписок ВТБ выросла на 1,65%, до 1,36 доллара, Сбербанка — снизилась на 0,34%, до 17,44 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,63%, до 94,5 доллара.
GDR АФК "Система" подорожали на 2,54%, до 8,06 доллара, "Ленты" — подешевели на 0,81%, до 3,04 доллара. Бумаги "Магнита" снизились в цене на 0,99%, до 15,06 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210825/834530652.html