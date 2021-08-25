МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций символически снизился, не найдя драйверов роста

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,55%, до 7,22 доллара, "Новатэка" — на 1,45%, до 231,6 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,62%, до 86,82 доллара, "Газпрома" — на 1,26%, до 7,97 доллара, "Газпром нефти" — на 0,17%, до 28,7 доллара.

Бумаги "Норникеля" подешевели на 0,34%, до 32,36 доллара, расписки НЛМК — подорожали на 1,3%, до 32,78 доллара, "Северстали" — на 0,44%, до 23,06 доллара.

Стоимость расписок ВТБ выросла на 1,65%, до 1,36 доллара, Сбербанка — снизилась на 0,34%, до 17,44 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,63%, до 94,5 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 2,54%, до 8,06 доллара, "Ленты" — подешевели на 0,81%, до 3,04 доллара. Бумаги "Магнита" снизились в цене на 0,99%, до 15,06 доллара.