МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются в ожидании экономической конференции в США, на которой выступит глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, свидетельствуют данные торгов. Биржи США продолжают расти на оптимизме инвесторов

По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,5%, до 3522,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,86%, до 2453,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,48%, до 25313,5 пункта. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,51%, до 3131,48 пункта, японский Nikkei 225 — растёт на символические 0,03%, до 27734 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшается на 0,6%, до 7485,7 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании экономической конференции в Джексон-Хоуле 26-28 августа, надеясь услышать от Пауэлла подсказки о сроках сворачивания стимулирующих мер. Это сейчас главная тема для всех финансовых рынков, поскольку может вызвать резкое изменение курса доллара и динамики фондового рынка США.

Снижению KOSPI также способствует повышение учётной ставки центробанком страны, который стал первым регулятором в Азии, начавшем сворачивать стимулирующие меры, принятые в последние месяцы. Так, регулятор повысил базовую ставку на 25 б.п., до 0,75% с исторически низкого уровня в 0,5%, который действовал с мая 2020 года.

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