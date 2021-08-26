Фондовые биржи Азии в основном снижаются в ожидании выступления главы ФРС США
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются в ожидании экономической конференции в США, на которой выступит глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,5%, до 3522,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,86%, до 2453,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,48%, до 25313,5 пункта. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,51%, до 3131,48 пункта, японский Nikkei 225 — растёт на символические 0,03%, до 27734 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшается на 0,6%, до 7485,7 пункта.
Инвесторы находятся в ожидании экономической конференции в Джексон-Хоуле 26-28 августа, надеясь услышать от Пауэлла подсказки о сроках сворачивания стимулирующих мер. Это сейчас главная тема для всех финансовых рынков, поскольку может вызвать резкое изменение курса доллара и динамики фондового рынка США.
Снижению KOSPI также способствует повышение учётной ставки центробанком страны, который стал первым регулятором в Азии, начавшем сворачивать стимулирующие меры, принятые в последние месяцы. Так, регулятор повысил базовую ставку на 25 б.п., до 0,75% с исторически низкого уровня в 0,5%, который действовал с мая 2020 года.
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