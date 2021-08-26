МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Упрощение доступа на биржу привело к всплеску новых клиентов на фондовом рынке. Это в целом позитивный тренд, если новичок подходит к вопросу грамотно и обдуманно, а в случае необходимости прибегает к помощи профессионалов. В противном случае отсутствие опыта и иллюзия дешевых денег могут сыграть злую шутку, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

"Основная ошибка новых инвесторов – высокая концентрация позиций. К примеру, на СПБ бирже на топ-10 акций приходится почти 50% оборотов (из 1600 акций). Чем выше доля одной позиции в портфеле, тем больше вероятность получить положительный результат, но и выше риск получить результат отрицательный против общего рыночного движения", — считает эксперт.

Такое точечное инвестирование требует понимание акции (анализ) и постоянного отслеживания её динамики (время), что не доступно большинству непрофессиональных инвесторов. Поэтому он советует тем, у кого мало времени на торговлю, держать как можно больше позиций в портфеле, либо приобретать готовые продукты – открытые, либо биржевые паевые инвестиционные фонды.

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Ещё один тренд последних лет – получение информации не из специализированных источников, а из соцсетей. Парадокс заключается в том, что люди часто больше доверяют написанному в интернете анонимами, чем профессиональным экспертам. Эксперт рекомендует перепроверять информацию в разных источниках и не торговать только лишь по новостному импульсу.

Большинство профессиональных инвесторов совершают сделки ближе к вечеру: утром получают информацию, рабочий день уходит на её перепроверку, анализ и принятие решений. А вот розничные инвесторы большинство сделок совершают утром. Статистика показывает, что покупка на открытии рынка с 1990-х годов принесла бы нулевую доходность против семикратного роста рынка за это время, заметил Русецкий.

"Вывод простой: всегда анализируйте полученную информацию, проверяйте свои источники", — сказал он.

Время – ещё один важный аспект. Не стоит пытаться получить сверхрезультаты на коротком промежутке времени – для этого используются иные методы торговли, основанные на алгоритмах и больших объемах данных. При системном и долгосрочном подходе доходность будет положительной. Так, при инвестировании сроком на 5 дней вероятность получить положительную доходность составляет 56%, а при инвестировании на 1 год вероятность составляет уже 80%, заключил эксперт.