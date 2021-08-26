МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ, Арфи Пиликян. Осень-2021 ожидается неспокойной для рубля. Практически все лето он опирался на поддержку нефти и текущий счет платежного баланса, но теперь готовится к ожидаемому решению ФРС США по сокращению программы количественного смягчения QE. Это один из главных риск-факторов для рубля осенью, полагают аналитики, опрошенные "Прайм". Пока доллар не угрожает рублю резкими колебаниями, но все может измениться уже в эту пятницу. Рубль усилил снижение после выхода статистики из США

Аналитики успокаивают: в целом осень 2021 года для рубля будет достаточно стабильной. И хотя традиционно вторая половина года таит в себе больше рисков, чем первая, сильных колебаний в курсах никто не ожидает.

"В целом, крепкий текущий счет платежного баланса РФ, высокие цены на нефть и другие сырьевые товары позволят рублю сохранить стабильность. По условиям сделки ОПЕК+ Россия до конца года может наращивать добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. Это позволит повысить приток валютной выручки в страну и поддержит рубль", — сказал в беседе с "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он ожидает, что цены на нефть Brent осенью останутся в диапазоне 63-75 долларов за баррель.

Еще один фактор поддержки рубля в этом году — частично закрытые из-за пандемии внешние границы, которые снижают спрос на валюту для зарубежных поездок. Туристический поток с Турцией, Египтом, Европой и другими странами восстанавливается достаточно медленно из-за новых вспышек COVID-19, а это снижает отток капитала из страны.

Поддерживают российскую валюту и высокие процентные ставки после решительного подъема ключевой ставки Банком России до 6,5% годовых. Это повысило привлекательность операций carry trade с рублем для иностранных инвесторов, считает эксперт.

С ним соглашается аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова: рубль с апреля текущего года в целом смотрится достаточно уверенно как к доллару, так и к евро, сдержанно реагируя на появляющиеся негативные факторы. Отчасти подобной динамике способствовало ужесточение монетарной политики ЦБ, которое регулятор, вероятно, приостановит в конце этого года.

На ожиданиях завершения цикла ужесточения монетарной политики Банком России вырос спрос международных инвесторов, продолжает Васильев. В его базовом сценарии ключевая ставка может вырасти ещё максимум на 50 б.п. осенью.

"Далее по мере замедления инфляции Банк России может уже в следующем году начать цикл снижения ключевой ставки для её возвращения в нейтральный диапазон 5-6%", — прогнозирует он.

ФАКТОРЫ СДЕРЖИВАНИЯ

Кожухова полагает, что, если ЦБ приостановит ужесточение политики, будет складываться ситуация, в которой рубль станет более чувствительным к укреплению доллара и покажет краткосрочную слабость. По ее оценкам, до закрепления выше уровня 75,5 рублей преимущество в паре доллар/рубль, скорее всего, будет оставаться за рублевыми "быками".

Эксперты в целом советуют учитывать, что сентябрь сезонно является достаточно нейтральным месяцем для курса рубля. За последние тринадцать лет рубль в среднем слабел на 0,5% к доллару в первый месяц осени. В плане сезонности октябрь похож на сентябрь — рубль в среднем слабел к доллару на 0,6%. Ноябрь традиционно является одним из самых слабых месяцев в году – за последние тринадцать лет рубль в среднем слабел к доллару на 2,1%, подсчитал Васильев. Политика вмешается. На что пойдут миллиарды от МВФ для России

По его мнению, мешать рублю укрепляться будут сезонное ухудшение текущего счета платежного баланса, риски замедления глобальной экономики и спроса на нефть из-за четвертой волны COVID-19, а также повышенные покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Осенью Минфин продолжит забирать с валютного рынка около 3-4 миллиардов долларов ежемесячно, говорит аналитик.

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова не ждет значительного ослабления рубля. Но и шансов на укрепление курса очень мало.

"Главный фактор для такого прогноза — ожидание, что ФРС начнет готовить рынки к ужесточению своей политики, что должно негативно сказаться на валютах всех стран формирующихся рынков, включая рубль", — подчеркнула она.

ФАКТОР ФРС

Симпозиум в Джексон-Хоул в конце этой недели может стать отправным моментом для начала сворачивания политики количественного смягчения QE. На этом мероприятии 27 августа председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с темой "Экономические перспективы".

Рынки разделились на два лагеря. Одни ждут, что глава Федерального резерва покажет ястребиное настроение и анонсирует начало сокращения ультрамягкой монетарной политики. Другие абсолютно спокойны и не сомневаются, что накачка дешевой ликвидностью продолжится. По мнению последних, в Джексон-Хоул соберутся "голуби", а не "ястребы".

"Доллар может упасть в краткосрочной перспективе, если Пауэлл будет более осторожным в своем выступлении на симпозиуме в Джексон-Хоул в пятницу по сравнению с последней речью на пресс-конференции по итогам встречи ЦБ", — прогнозирует Commerzbank.

Рынки ожидают, что американский ЦБ официально объявит о планах сворачивания QE на следующем заседании 22 сентября, считает Васильев. По его прогнозам, ФРС начнет уменьшать объем предоставляемой ликвидности в ноябре и полностью завершит программу количественного смягчения в середине следующего года.

Кожухова разделяет такую позицию. По ее словам, ФРС вернется к вопросу ужесточения политики не раньше ноября или даже декабря. Как магазины обводят вокруг пальца охотников за скидками

В свою очередь, Васильев не исключает и более раннего выхода ФРС из монетарных стимулов. Это приведет к укреплению доллара на мировом рынке, оттоку капитала из развивающихся стран и, как следствие, к повышенному давлению на рубль. В этом случае пара USD/RUB может устремиться к отметке 75-76.

"Напротив, если ФРС отложит сокращение QE на следующий год, то активы развивающихся рынков получат позитивный импульс и можно ожидать укрепления рубля до отметки 72 к доллару", — говорит аналитик.

В его базовом прогнозе ожидания по паре USD/RUB составляют 72-76 и EUR/RUB – 85-89.

Кожухова считает, что при отсутствии существенных непредвиденных факторов рубль в осенний период скорее будет склонен к движению в диапазоне 71-78 рублей. Орлова ожидает курс 76 рублей за доллар на конец 2021 года.