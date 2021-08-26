Мировые цены на нефть продолжают снижаться, но более ускоренными темпами - более чем на 1%
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в четверг вечером, но более ускоренными темпами — более чем на 1%, инвесторы фиксируют прибыль после трехдневного ралли, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.57 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,19%, до 70,43 доллара за баррель, октябрьских — на 0,97%, до 71,55 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 1,23%, до 67,52 доллара за баррель.
Цены на нефть в четверг корректируются после того, как за три предыдущих дня стоимость сырья подскочила почти на 10%. При этом прошлая неделя стала для нефти худшей с октября, тогда котировки упали на 8%.
При этом в целом факторы, влияющие на стоимость нефти, преимущественно хорошие. Так, коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю упали сильнее ожиданий — на 3 миллиона баррелей вместо ожидаемых 2,7 миллиона. Запасы бензина также опустились сильнее прогнозов. Добыча нефти за неделю не изменилась, оставшись на уровне предыдущей недели в 11,4 миллиона баррелей в день.
"Более сильное, чем ожидалось, снижение запасов нефти и бензина должно поддержать начавшееся ралли", — отметил директор по фьючерсам на энергоносители Mizuho Securities Роберт Яугер (Robert Yawger), чье мнение приводит агентство MarketWatch.
https://1prime.ru/Financial_market/20210826/834536549.html