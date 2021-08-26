МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в четверг вечером, но более ускоренными темпами — более чем на 1%, инвесторы фиксируют прибыль после трехдневного ралли, свидетельствуют данные торгов. "Америка даст сигнал". Какой сценарий ждет рубль этой осенью

По состоянию на 17.57 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,19%, до 70,43 доллара за баррель, октябрьских — на 0,97%, до 71,55 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 1,23%, до 67,52 доллара за баррель.

Цены на нефть в четверг корректируются после того, как за три предыдущих дня стоимость сырья подскочила почти на 10%. При этом прошлая неделя стала для нефти худшей с октября, тогда котировки упали на 8%.

При этом в целом факторы, влияющие на стоимость нефти, преимущественно хорошие. Так, коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю упали сильнее ожиданий — на 3 миллиона баррелей вместо ожидаемых 2,7 миллиона. Запасы бензина также опустились сильнее прогнозов. Добыча нефти за неделю не изменилась, оставшись на уровне предыдущей недели в 11,4 миллиона баррелей в день.

"Более сильное, чем ожидалось, снижение запасов нефти и бензина должно поддержать начавшееся ралли", — отметил директор по фьючерсам на энергоносители Mizuho Securities Роберт Яугер (Robert Yawger), чье мнение приводит агентство MarketWatch.