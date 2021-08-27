МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем несколько увеличивают темпы роста по мере того как инвесторы ожидают приближения тропического урагана "Ида" к Мексиканскому заливу, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. "Русснефть" снизила добычу нефти в первом полугодии

По состоянию на 14.15 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,37%, до 71,14 доллара за баррель, октябрьских — на 1,42%, до 72,08 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 1,56%, до 68,47 доллара за баррель.

Ранее национальный центр в США (NHC) предупредил об урагане "Ида", который, согласно прогнозам, будет проходить через Мексиканский залив в выходные. Как ожидается, он пройдет через ключевые нефтяные регионы в пятницу, что повышает риск перебоев поставок, пишет газета Wall Street Journal.

В то же время опасения инвесторов по поводу коронавируса и его влияния на экономику и спрос на сырьё ослабевают.

"Штамм "дельта" вызвал опасения за мировой нефтяной спрос, но это должно быть временным. Мы выяснили, что в развитых экономиках с высоким уровнем применения вакцин мобильность поддерживается, несмотря на рост случаев заражения", — приводит газета Wall Street Journal слова старшего рыночного аналитика DNB Markets Хельге Андре Мартинсена (Helge Andre Martinsen).