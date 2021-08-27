МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером усиливает снижение на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) CША Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов. Рубль резко усилил рост на заявлениях главы ФРС США

По состоянию на 18.34 мск курс евро к доллару рос до 1,1789 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1750 доллара. Курс доллара к иене снижался до 109,91 иены за доллар с 110,07 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,35%, до 92,74 пункта.

Ранее в пятницу доллар показывал меньшее снижение к европейской и японской валютам. До выступления Пауэлла евро торговался на отметке 1,1766 доллара, доллар к иене – на уровне 110,18 иены.

Глава ФРС, в частности, заявил, что высокая инфляция остается временным явлением и в ближайшие месяцы должна замедлиться. По его словам, в связи с этим было бы "ошибкой" ужесточать монетарную политику центробанка.

Вместе с этим Пауэлл предположил, что ФРС начнет снижать выкуп активов уже в этом году, однако точных сроков не назвал. По его словам, решение об этом, вероятно, будет принято не раньше ноябрьского заседания ФРС.

"Судя по динамике активов, я считаю, что инвесторы ожидали от Пауэлла более жесткой позиции по поводу начала снижения выкупа активов осенью и повышения ставок в конце 2022 или начале 2023 года", — прокомментировал агентству Блумберг директор исследовательского отдела FBB Capital Partners Майк Бэйли (Mike Bailey). Рубль пошел вверх на "голубином" настрое Пауэлла

Трейдеры также обратили внимание на статистику по США. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по окончательной оценке, снизился больше ожидаемого — до 70,3 пункта с июльских 81,2 пункта. При этом доходы населения США в июле выросли на 1,1% по сравнению с июнем, тогда как ожидалось увеличение всего на 0,2%. Расходы американцев выросли на 0,3%, как и полагали аналитики.