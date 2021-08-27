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Глава ФРС США не назвал сроков свертывания мер поддержки
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Глава ФРС США Джером Пауэлл не назвал конкретных сроков сворачивания мер поддержки американской экономики в условиях, когда восстановление макропоказателей сочетается с новым... ПРАЙМ, 27.08.2021
фрс сша, инфляция, сша, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Глава ФРС США Джером Пауэлл не назвал конкретных сроков сворачивания мер поддержки американской экономики в условиях, когда восстановление макропоказателей сочетается с новым всплеском COVID-19.
Он подтвердил, что выступал на июльском заседании регулятора за сокращение объемов выкупа активов уже в этом году, но прошедший со встречи месяц ознаменовался не только улучшением ситуации с занятостью, но и распространением "дельта"-штамма коронавируса.
"Мы будем тщательно оценивать поступающие данные и эволюционирующие риски… Нам еще многое предстоит сделать, чтобы достичь максимальной занятости, и только время покажет достигли ли мы инфляции в 2% на устойчивом уровне", — сказал Пауэлл, выступая на экономическом симпозиуме.
Он добавил при этом, что в обеих сферах был достигнут существенный прогресс, и ФРС совместно с остальными участниками рынка рассчитывают на укрепление позитивных тенденций.
Пауэлл добавил, что темпы восстановления экономики США после самого глубоко и самого скоротечного спада в ее истории превзошли все ожидания — допандемийный пик был достигнут спустя всего четыре квартала.