МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Глава ФРС США Джером Пауэлл не назвал конкретных сроков сворачивания мер поддержки американской экономики в условиях, когда восстановление макропоказателей сочетается с новым всплеском COVID-19. Рубль резко усилил рост на заявлениях главы ФРС США

Он подтвердил, что выступал на июльском заседании регулятора за сокращение объемов выкупа активов уже в этом году, но прошедший со встречи месяц ознаменовался не только улучшением ситуации с занятостью, но и распространением "дельта"-штамма коронавируса.

"Мы будем тщательно оценивать поступающие данные и эволюционирующие риски… Нам еще многое предстоит сделать, чтобы достичь максимальной занятости, и только время покажет достигли ли мы инфляции в 2% на устойчивом уровне", — сказал Пауэлл, выступая на экономическом симпозиуме.

Он добавил при этом, что в обеих сферах был достигнут существенный прогресс, и ФРС совместно с остальными участниками рынка рассчитывают на укрепление позитивных тенденций.

Пауэлл добавил, что темпы восстановления экономики США после самого глубоко и самого скоротечного спада в ее истории превзошли все ожидания — допандемийный пик был достигнут спустя всего четыре квартала.