МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Рубль и нефть остаются подвержены рискам, связанными с распространением дельта-штамма коронавируса в мире, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов. Эксперт оценил перспективы курса рубля в сентябре

"Несмотря на то, что нефть отыграла падение прошлой недели на фоне заявления Госкомитета здравоохранения Китая о том, что число заболевших коронавирусом в Поднебесной в минувшее воскресенье достигло нуля, остаются прочие страны, где эпидемиологическая ситуация все еще сложная (Япония, Австралия, Индонезия, Малайзия)", — рассказал эксперт и отметил, что помимо этого тревожные новости поступают из Израиля, где был зафиксирован рост числа заболевших дельта-штаммом.

Евросоюз в свою очередь обсуждает возможность и целесообразность вводить ограничительные меры для прибывших из США. Все это не только замедляет восстановление мировой экономики, что негативным образом оказывается на нефти как энергоносителе, но и способствует снижению аппетита к рискам среди инвесторов, что также негативно влияет на рисковые активы, такие как рубль и нефть.

Вторым важным фактором давления как на нефть, так и на российскую валюту остается укрепление доллара на фоне распространения дельта-штамма, а также из-за ожиданий аналитиков, инвесторов и глав региональных ФРБ того, что масштабная программа по покупке активов может быть свернута уже в этом году.

"Это, в свою очередь, даст возможность для дальнейшего укрепления доллара, что негативным образом скажется как на нефтяных котировках (поскольку нефть торгуется в американском долларе, для прочих стран, использующих свои валюты, нефть будет дороже) и очевидным образом приведет к ослаблению рубля против доллара", — отметил Маслов.

Он напомнил, что в пятницу, 27 августа, на симпозиуме в Джексон-Хоул глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что сокращение QE может начаться в этом году, отметив при этом, что будет следить за рисками. Это заявление было позитивно воспринято рынками и стало фактором поддержки рубля.

Последний фактор, который стоит учитывать в среднесрочной перспективе, говоря о нефти, это заседание министерского комитета ОПЕК+, которое запланировано на 1 сентября. На прошлой неделе, когда нефть упала на 8-9%, некоторые аналитики утверждали, что ОПЕК+ может пересмотреть свое решение по увеличению добычи из-за распространения индийского штамма в АТР. Однако сейчас консенсус склоняется к тому, что альянс и его союзники скорее будут придерживаться соглашений и намеченного курса.

Что касается рубля, то здесь стоит учитывать, что в конце августа завершается налоговый период, что негативным образом сказывается на рубле, так как крупные корпорации вынуждены платить налоги в рубле, переводя в него все прочие мировые валюты.

Таким образом, при сохранении текущих тенденций на данный момент базовый прогноз по ценам на нефть на осень составляет $65-70 за баррель, а до конца года $65-72 за баррель. По рублю прогноз на ближайшее время составит 73-75 рублей за доллар и 86-88 рублей за евро, подытожил собеседник агентства.