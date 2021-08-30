МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на конференции в Джексон-Хоуле в пятницу заявил, что сворачивание программы количественного смягчения (QE) в США может начаться до конца года, но решение о величине ставки рефинансирования будет приниматься отдельно, и тем самым успокоил рынки, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Доллар слабеет после выступления главы ФРС США

"Пауэлл отметил, что национальный рынок труда еще далек от состояния полной занятости, не исключил сокращения программы покупок облигаций в этом году, но призвал не связывать последнее с повышением процентных ставок", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая добавляет, что был подтвержден сигнал возможного начала сокращения QE до конца года, что уже было заложено в ожидания после публикации протокола июльского заседания ФРС, но без конкретных сроков (в отличие от многих коллег Пауэлла, выступивших в последние два дня с призывом к скорейшему началу этого процесса).

"Вторым важным сигналом стало подтверждение позиции Пауэлла, что окончание QE не повлечет автоматического решения о начале цикла повышения (учётной — ред.) ставки. Это важно, поскольку QE, по оценкам, может быть завершена уже к середине будущего года", — добавляет Беленькая. Эксперты оценили влияние соцвыплат на рубль и ставку Банка России

"Судя по всему, биржи уже адаптировались к перспективе скорого уменьшения объемов покупок облигаций и сосредоточились на сигналах в отношении процентных ставок, которые были достаточно мягкими", — подытоживает Кожухова.

А ЧТО С ИНФЛЯЦИЕЙ?

"Что касается инфляции, по последним данным составившей 4,2% (максимум с 1991 года), Пауэлл признал, что она "вызывает беспокойство", но по-прежнему полагает, что скачок вызван временными факторами и впоследствии инфляция вернется к цели", — отмечает Беленькая.

"На данный момент ФРС все еще считает ускорение инфляции временным явлением, но готова принять меры при изменении инфляционных перспектив", — полагает Кожухова.

Беленькая в итоге считает, что долгожданное выступление главы ФРС сняло часть беспокойства рынков.

Кожухова соглашается, что покупатели финансовых активов остались удовлетворены заявлениями главы ФРС. "Стоит посмотреть, однако, насколько долгим будет позитивный эффект выступления", — добавляет она.

Беленькая считает, что следующего сигнала можно ждать на ближайшем заседании ФРС 21-22 сентября. Эксперт добавляет, что важными ориентиром будет отчет о рынке труда США за август (будет опубликован 3 сентября) и выходящие данные инфляции.