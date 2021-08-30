События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 августа
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 30 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|GBP
|Великобритания — Августовские банковские каникулы — выходной на Лондонской фондовой бирже
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июль)
|0,1%
|2,4% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (2кв2021)
|-0,6%
|7,1% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|2,9%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август)
|2,9%
|2,9%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,9%
|0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (2кв2021)
|1,2 млрд канад. долл
|3,4 млрд канад. долл
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль)
|-1,9%
|0,4%
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль)
|-1,9%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|21:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2021)
|10,3%
|RUB
|Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|RUB
|VEON — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Распадская — закрытие реестра для участия в ВОСА (23.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 04.10.2021)
|2,7 (1П2020) + 5,7 (фин) — див-д 2020
|23 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210830/834550111.html