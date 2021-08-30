Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

21:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2021) 10,3%

RUB Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021

RUB VEON — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021

RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента

RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента

RUB Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента