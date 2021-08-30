События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 августа
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 31 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июль)
|1,13
|1,12
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|6,5%
|-2,5%
|4:00
|CNY
|Китай — Композитный индекс PMI (август)
|52,4
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|50,4
|50,2
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (август)
|53,3
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июль)
|-6,7%
|-5%
|4:30
|AUD
|Австралия — Баланс счета текущих операций (2кв2021)
|18,3 млрд австрал. долл
|21 млрд австрал. долл
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июль)
|0,9%
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (июль)
|0,3%
|1,4%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м)
|0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2021)
|0,9%
|0,9%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,1%
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (август)
|-91 тыс
|-34 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (август)
|5,7%
|5,6%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,5%
|0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0,7%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|2,2%
|2,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,1%
|предв.
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|0,66%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (июнь)
|-0,3%
|0,7%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г) (2кв2021)
|0,33%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (кв/кв) (2кв2021)
|1,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (2кв2021)
|5,6%
|2,5%
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июнь)
|17%
|18,6%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (август)
|73,4
|68
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (август)
|129,1
|124
|17:40
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-1,622 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Глобалтранс — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Глобалтранс — телеконференция менеджмента
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Аэрофлот — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв2021
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Газпром — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв2021
|RUB
|Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|RUB
|Группа Самолет — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для участия в ВОСА (24.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 11.10.2021)
|10,92 (9м2020) + 6,27 (фин) — див-д 2020
|9,5 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210830/834554681.html