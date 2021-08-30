МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в понедельник по основным фондовым индексам на фоне дорогой нефти и позитивной финансовой отчетности, в частности, "Газпрома" (+1,28%) и "Алросы" (+3,78%), следует из данных торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,06%, до 3928,5 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,23%, до 1684,7 пункта.

Рынок нефти прибавляет 0,4%, до 72 долларов за баррель сорта Brent — район максимумов с начала августа.